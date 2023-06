Em partida tensa, Manchester City supera a Inter de Milão e fatura título inédito da Liga dos Campeões

Turquia - Foi mais difícil que o esperado, mas o Manchester City finalmente é campeão da Liga dos Campeões. A equipe inglesa, comandada por Pep Guardiola, não teve uma atuação brilhante, mas conseguiu derrotar por 1 a 0 a Inter de Milão, na final da competição, disputada em Istambul. A conquista coloca o clube inglês na lista dos campeões do principal torneio de clubes do futebol europeu.

Após 12 anos, Pep Guardiola voltou a sentir o sabor de ser campeão da "Champions". O espanhol havia levantado o torneio como treinador em duas oportunidades, ambas pelo Barcelona em 2009 e 2011. Pelo City, o treinador bateu na trave em 2021, perdendo a decisão para o Chelsea.

Favorito absoluto, o Manchester City enfrentou dificuldades na final desde o começo. Além de não conseguir se impor tática e tecnicamente, a equipe de Guardiola também sofrida com a Inter de Milão que parecia mais ligada na partida. Porém, nenhuma das duas equipes conseguiu criar uma grande oportunidade no primeiro tempo. A dificuldade para o City aumentou ainda mais aos 35 minutos, quando Kevin De Bruyne se lesionou e acabou sendo substituído por Phil Foden.

No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo. O Manchester City com muitas dificuldades, enquanto a Inter de Milão parecida mais à vontade. Lautaro Martínez perdeu uma boa oportunidade, após falha da defesa dos ingleses, porém, Ederson apareceu bem para salvar a equipe de Manchester. A configuração seguia a mesma até que aos 23 minutos, a estrela de Rodri brilhou. Em rara boa jogada do City pela direita, o espanhol recebeu na entrada da área e finalizou forte para o fundo das redes, fazendo a festa dos ingleses em Istambul.

A vantagem no placar não fez o jogo do City desabrochar. A Inter de Milão não desistiu e criou as melhores oportunidades na reta final da partida. A tricampeã da Liga dos Campeões chegou muito perto do empate em dois lances. O primeiro com Dimarco, que cabeceou na trave, e o segundo com Lukaku, que recebeu com espaço dentro da área e finalizou para defesa tranquila do goleiro Ederson.

Nos últimos minutos, o City conseguiu criar uma boa chance com Foden, mas o goleiro Onana fez uma grande defesa. Porém, a Inter ainda teria uma oportunidade final. Aos 44 minutos, Lukaku teve a bola do empate em sua cabeça, mas novamente brilhou a estrela do goleiro Ederson. O brasileiro fez uma grande defesa, garantindo a vitória e o título do City.