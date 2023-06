Anunciado como convidado, Adriano Imperador não participa de transmissão da final da Liga dos Campeões na TNT Sports

Rio - Apesar de ter sido anunciado como comentarista convidado, Adriano Imperador não fez parte do time de transmissão da TNT Sports para a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Inter de Milão, neste sábado (10), em Istambul, vencida pelo clube inglês por 1 a 0. Segunda a emissora, o ex-atacante não viajou à Turquia por um problema pessoal.

A presença de Adriano na transmissão da TNT seria emblemática por conta da Inter de Milão. O ex-atacante fez história com a camisa da time italiano, onde recebeu o apelido de Imperador. Ele defendeu o clube de 2001 a 2009.



Além de Adriano, a TNT Sports também convidou o ex-meia Alex, que esteve presente na decisão. O camisa 10 é ídolo do Fenerbahçe e tem muita moral na Turquia.



A transmissão da final da Liga dos Campeões contou com a narração de André Henning. Além de Alex, Vitor Sérgio Rodrigues também esteve nos comentários.