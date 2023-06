Ederson vibra com título do City na Liga dos Campeões: 'A derrota ensinou e nos reconstruímos'

Fundamental na final da Liga dos Campeões, o goleiro Ederson deixou o gramado do estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, neste sábado, como um dos heróis da primeira conquista europeia da equipe inglesa. O brasileiro fez defesas decisivas, principalmente nos minutos finais da partida e assegurou a vitória sobre a Inter de Milão por 1 a 0.



Ao fim da partida, Ederson era um misto de alegria e alívio pela conquista, almejada pelo City há alguns anos. "Foi um jogo muito difícil contra uma equipe que marca muito bem. Tivemos algumas boas oportunidades no segundo tempo e fico feliz por ter ajudado o time", afirmou o goleiro em entrevista ao canal TNT Sports.



O jogador enalteceu a estrutura do City, mas destacou a resiliência do grupo e do técnico Pep Guardiola para tornar esse momento em realidade. Nas últimas edições da Liga dos Campeões, o time inglês acumulou decepções. Até um vice-campeonato, numa final contra o Chelsea, em 2021, entrou para a história de fracassos da equipe na competição.



Na temporada passada, o City ficou muito perto da vaga na final até que levou uma dura virada nos segundos finais da segunda partida contra o Real Madrid, pelas semifinais. "A derrota nos ensina muito, né? Foram cinco anos caindo, nos despedaçaram, mas fomos pegando pedaço por pedaço e nos reconstruímos. E as novas peças que chegaram ajudaram muito a gente. Só tenho a agradecer a Deus", afirmou.



Ederson disse ainda que a volta olímpica simboliza muitos sacrifícios. "Abri mão de muitas coisas, trabalhei muito para focar no meu ano e graças a Deus pude ser recompensado. A ficha ainda não caiu (sobre o título). Agora é aproveitar com a família que veio ao jogo", comentou.