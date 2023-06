Após 'não' de Messi, Neymar entra na mira de clube carrasco do Flamengo

Rio - Após perder Messi para o Inter Miami-EUA, o Al-Hilal está disposto a investir pesado em outro astro do futebol mundial. De acordo com emissora americana CBS Sports, Neymar entrou na lista de desejos do time árabe.



Segundo o veículo, representantes do Al-Hilal estiveram em Paris na última sexta-feira (9) para buscar informações sobre uma possível investida em Neymar. Os sauditas preparam uma proposta salarial astronômica para o brasileiro, semelhante ao que ganha Cristiano Ronaldo no Al-Nassr, cerca de 200 milhões de euros (R$ 1 bilhão) anuais.



Além da alta oferta salarial, o Al-Hilal também está disposto a desembolsar uma fortuna para ter Neymar. O time árabe pretende pagar cerca de 45 milhões euros (R$ 236,5 milhões) ao PSG pela transferência.



Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até o fim de 2025. No entanto, há chance do camisa 10 não permanecer no clube francês para a próxima temporada.