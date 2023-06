City desfilará em carro aberto pelas ruas de Manchester após vencer a Liga dos Campeões

Inglaterra - A torcida do City prepara uma grande festa para receber os jogadores após a conquista inédita da Liga dos Campeões. De acordo com o clube, a delegação desfilará em carro aberto pelas ruas de Manchester nesta segunda-feira (12), a partir das 14h30 (horário de Brasília).



A previsão é que os heróis do título circulem pelas ruas da cidade por aproximadamente uma hora, até chegarem à Oxford Street. Por lá, haverá um palco montado, que contará com a presença de ex-jogadores do City, convidados, bandas e DJs.



O evento será livre para o público e não será necessário pagar ingresso. No entanto, o consumo de bebida alcoólica em área pública não é permitido em Manchester.



O primeiro título de Liga dos Campeões nos 143 anos de vida do Manchester City veio em jogo cercado de tensão. O clube inglês venceu a Inter de Milão por 1 a 0 após conseguir segurar a pressão dos italianos no fim do jogo.