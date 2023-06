Guardiola revela conversa com Alex Ferguson antes de decisão da Liga dos Campeões

O Manchester City conquistou a Champions League no último sábado ao bater a Inter de Milão por 1 a 0 em Istambul. Com a vitória, os ingleses alcançaram seu primeiro título na competição e completaram a Tríplice Coroa, por já ter vencido a Premier League e a Copa da Inglaterra. Pep Guardiola, treinador do City, celebrou após a conquista e revelou ter recebido uma mensagem especial de um outro ídolo do futebol inglês, Sir Alex Ferguson, lenda do rival local Manchester United.



"Confesso que fiquei muito feliz em receber uma mensagem de Sir Alex Ferguson no meu telefone na manhã antes do jogo. Aquilo me tocou bastante. Estou muito contente por estar sentado na mesma mesa de Sir Alex. Vencer a Tríplice Coroa é um feito muito difícil, mas estava escrito nas estrelas que conseguiríamos nesta temporada", disse o espanhol.

Guardiola já havia conquistado uma Tríplice Coroa, quando comandou o Barcelona aos três títulos na temporada 2008-09. Dez anos antes, Ferguson foi quem conseguiu o feito à frente dos Red Devils de David Beckham e Solskjaer. O espanhol, agora, é o único a vencer os três troféus na mesma temporada em duas oportunidades, além de encerrar um jejum de 12 anos sem uma conquista europeia.

"Vencer o troféu da Champions é muito difícil. Esta competição é uma moeda no ar onde tudo pode acontecer. Mas ele agora pertence a nós. Sabíamos que ia ser difícil vencer, talvez por isso estivéssemos ansiosos no primeiro tempo. Tudo era uma questão de ter paciência, além de um pouco de sorte com o Ederson no final", afirmou o técnico ao "Daily Mirror".