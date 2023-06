Atlético-MG oficializa a saída de Coudet do comando da equipe

Rio - Um dia após o empate contra o Bragantino, no Mineirão, o Atlético-MG oficializou a saída de Eduardo Coudet do comando do clube mineiro. O argentino, de 48 anos, encerrou sua passagem turbulenta do comando do Galo, que teve o título do Campeonato Estadual como única conquista.

O Galo informa que:



1. Ontem, dia 10/06/2023, no vestiário do Mineirão, após o jogo contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador Eduardo Coudet comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube;



2. Diante do fato, Coudet não é mais o nosso… pic.twitter.com/zOClN6uQOR — Atlético (@Atletico) June 11, 2023

O treinador foi anunciado pelo Atlético-MG e viveu momentos de altos e baixos dentro de campo. Apesar do título do Campeonato Mineiro, o argentino não conseguiu cair nas graças dos torcedores. O momento mais delicado ocorreu após a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, quando o Coudet optou por poupar alguns jogadores titulares, após vencer o jogo de ida por 2 a 0.

No total, Coudet dirigiu o Atlético-MG em 35 partidas. Foram 21 vitórias, seis derrotas e oito empates. O treinador argentino foi campeão estadual, está perto de levar o time às oitavas de final da Libertadores, briga pelo G-4 no Brasileiro, mas foi eliminado precocemente da Copa do Brasil.