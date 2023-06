Queniano vence Maratona do Rio com recorde no percurso de 42 km

Rio - O segundo dia da Maratona do Rio contou com recorde na prova masculina de 42 km. O queniano Josphat Kiprotich completou o percurso em 2:13:29, dois segundos à frente do recorde anterior, e levou para casa neste domingo (11), além dos R$ 50 mil de premiação para o vencedor, um bônus de R$ 20 mil.

Antigo recordista, Justino da Silva acabou não completando a prova. O brasileiro mais bem colocado foi Altobeli Santos da Silva que está iniciando sua jornada em maratonas após uma trajetória de sucesso nas pistas de Atletismo, onde foi medalhista de ouro pan-americano e finalista olímpico nos 3.000m com Obstáculos. Ele alcançou a quarta colocação, com 02:19:53.

"A prova foi bem complicada para mim. Esperava um pouquinho mais, mas infelizmente não tive perna para acompanhar os líderes quando eles saíram. Do quilômetro 35 em diante eu já comecei a sentir dor, mas isso faz parte. É minha terceira maratona e acredito que sou muito jovem ainda neste meio, ainda tenho muito para aprender e experiência para ganhar. Cada prova é um aprendizado”, afirmou Altobeli.

Entre as mulheres, a vitória nos 42 km foi da etíope Zinash Debebe, que cruzou a linha de chegada com 2:36:00. A brasileira Amanda de Oliveira terminou em terceiro lugar, com 2:46:40.

“Nos últimos dois meses eu senti um pouco de medo, de receio, porque hoje foi a minha estreia em maratonas. E a estreia não poderia deixar de ser aqui, porque eu tenho uma relação muito boa com o Rio de Janeiro. A torcida é incrível, a cidade é maravilhosa, ano passado eu fui a campeã dos 21K da Maratona do Rio. De todas as provas que já corri no Brasil, nenhuma tem a emoção, a paisagem e a alegria contagiante da Maratona do Rio”, disse Amanda.

O Secretário de Esportes e Lazer do Rio, Rafael Picciani, marcou presença na Maratona e fez questão de exaltar o evento.

“A Maratona do Rio está cada dia mais incorporada ao calendário da cidade, para turistas e atletas amadores e profissionais. É um dos grandes eventos que nós temos, principalmente por este clima familiar e pela organização espetacular. É um evento que permite que todos desfrutem de esporte, qualidade de vida, saúde e da beleza natural maravilhosa da cidade do Rio de Janeiro”, declarou.

Veja os resultados das provas deste domingo

MARATONA DO RIO / MICHELOB ULTRA (42K) – MASCULINO





JOSPHAT KIPROTICH (QUÊNIA) 02:13:29



SAMWEL KIPTOO (QUÊNIA) 02:14:15



BENSON KARAMEKA (UGANDA) 02:17:31



ALTOBELI SANTOS DA SILVA (BRASIL) 02:19:53



JOSE FELIX SANCHEZ (ARGENTINA) 02:21:55







MARATONA DO RIO / MICHELOB ULTRA (42K) – FEMININO





ZINASH DEBEBE (ETIÓPIA) 02:36:00



THOROTHY KIPTANUI (QUÊNIA) 02:40:27



AMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA (BRASIL) 02:46:40



JESSICA LADEIRA SOARES (BRASIL) 02:52:04



SOLANGE MARIA MARIANO (BRASIL) 03:12:08







PROVA DE 10K / RAÍZEN – MASCULINO





FABIO JESUS (BRASIL) 28:55



WASHINGTON LUIZ CHAVES (BRASIL) 31:20



GLEISON DA SILVA SANTOS (BRASIL) 31:29



JULIANO DE ARAUJO (BRASIL) 31:47



WILLDEBERG CLAUDINO DOS SANTOS (BRASIL) 31:59







PROVA DE 10K / RAÍZEN – FEMININO





LAURA MANOELA ESPINOSA MORALES (COLÔMBIA) 35:20



LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTÃO (BRASIL) 35:32



MIRLENE DA SILVA SANTOS (BRASIL) 36:07



GLAUCIELE DE OLIVEIRA DE SOUZA (BRASIL) 36:42



GABIRELA TARDIVO (BRASIL) 37:47