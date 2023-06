Presidente da CBF diz que Ancelotti deu sinalizações positivas sobre Seleção: 'Ele tem o interesse'

Rio - Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, continua confiante na contratação de Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, para dirigir a seleção brasileira. O dirigente afirmou que apesar do que tem dito publicamente, o italiano tem o interesse de ser o substituto de Tite no comando do Escrete Canarinho.

"Tivemos sinalizações. Amanhã vou para Barcelona e depois quero ter algumas conversas para ter uma certeza. De certo ele tem interesse, tem a vontade, mas eu quero que seja no máximo até junho e preciso saber dele se podemos ter um bom desfecho. Somente depois dessa conversa saberemos se poderemos contar com ele, partir para um plano B ou esperamos um pouco, numa última tentativa. Mas ficou claro que ele tem interesse", afirmou em entrevista a coluna do jornalista Mauro Cezar Pereira no portal "UOL".

O dirigente também abordou a possibilidade de algum treinador que dirige equipes da Série A ser contratado pela Seleção. Ednaldo afirmou que caso isso aconteça, haverá um debate que precisa ser feito.

"Numa situação dessas os nomes que são colocados, sabemos que são bons. Mas um Abel (Ferreira), que acho muito competente, um Dorival (Júnior), ou (Fernando) Diniz, a CBF estaria tirando um profissional de um clube que vai bem nas competições. E isso poderia causar um prejuízo para o futebol brasileiro. Jamais faria isso sem a aquiescência do presidente do clube, além da vontade do próprio treinador, mas só poderíamos avaliar isso depois de obter todas as informações. Tirar um técnico com o campeonato terminando somente em 3 de dezembro? Não me sinto à vontade para fazer isso sem a concordância do clube", disse.