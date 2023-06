Tênis: Nadal cai em ranking e fica fora do top 100 pela primeira vez em 20 anos

Pela primeira vez desde abril de 2003, Rafael Nadal ficou fora do top 100 do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP). O espanhol, de 37 anos, despencou da 15ª para a 136ª colocação da lista porque não pode defender seus pontos conquistados no ano passado por uma lesão do lado esquerdo do quadril, detectada em janeiro de 2023.

Nadal tinha 2445 pontos no ranking, sendo 2000 deles pelo título do Torneio de Ronald Garros em 2022. Com a lesão, o espanhol não pôde atuar na edição desse ano e perdeu a pontuação. O atleta, que agora só tem 445 pontos, já anunciou que não jogará pelo resto da temporada e que tentará retornar mais forte para 2024, ano em que se despedirá do Tênis.

Após o Torneio de Roland Garros de 2023, o ranking da ATP tem Novak Djokovic como novo líder. O sérvio subiu duas posições e alcançou o topo da lista com 7595 pontos. Ele ultrapassou o jovem talento Carlos Alcaraz, que agora ocupa a segunda colocação. O único representante do Brasil no top 100 é Thiago Monteiro, que subiu quatro posições e agora está em 94ª colocação.