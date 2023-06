Kaká, Pato e clubes italianos lamentam morte de Silvio Berlusconi

Ex-primeiro-ministro da Itália, ex-dono do Milan e dono do Monza, Silvio Berlusconi morreu, aos 86 anos, na madrugada desta segunda-feira (12) . E nas redes sociais, brasileiros que atuaram no Milan, como Kaká e Alexandre Pato, além de grandes clubes italianos prestaram homenagens ao político, diagnosticado com leucemia nos últimos meses. Ele também sofria de um quadro grave de infecção pulmonar.

"É com profunda tristeza que recebo a notícia do falecimento do presidente Silvio Berlusconi. Minha vida sempre estará ligada ao Milan e isso se deve à oportunidade que ele me deu. Meus pensamentos e orações estão com sua família neste momento triste", publicou Kaká.

È con profonda tristezza che ricevo la notizia della scomparsa del Presidente Silvio Berlusconi. La mia vita sarà per sempre legata al Milan e questo è dovuto all'opportunità che mi è stata data da lui. I miei pensieri e le mie preghiere sono con la sua famiglia in questo momento… pic.twitter.com/J0sTK3JRH0 — Kaka (@KAKA) June 12, 2023

Já Alexandre Pato deixou uma singela homenagem no Twitter. O atacante, além de conviver com Berlusconi no Milan, também namorou sua filha, Barbara Berlusconi. "Obrigado por tudo Presidente".

O Milan, que pertenceu ao político por 30 anos, também deixou uma mensagem.

"Profundamente triste, o AC Milan lamenta a morte do inesquecível Silvio Berlusconi e deseja estender a mão à família, associados e amigos mais queridos para compartilhar nossas condolências. 'Amanhã vamos sonhar com novas ambições, criar novos desafios e buscar novas vitórias. Que representará o bem, o forte e o verdadeiro que está dentro de nós, em todos nós que compartilhamos essa aventura de unir nossas vidas a um sonho chamado Milan'. Obrigado, Senhor Presidente. Sempre conosco", diz a homenagem do Milan ao político.

The story of an era



Berlusconi e il Milan, una storia meravigliosa



#SempreMilan pic.twitter.com/lU8XGge7nE — AC Milan (@acmilan) June 12, 2023

"Todos do AC Monza lamentam a perda de Silvio Berlusconi: 'Um vazio que nunca poderá ser preenchido, para sempre conosco. Obrigado por tudo Presidente", escreveu o Monza.

Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente”. pic.twitter.com/URLk802bcJ — AC Monza (@ACMonza) June 12, 2023

O perfil da Roma no Twitter escreveu que "se junta à dor pelo falecimento Berlusconi. Enquanto a Inter de Milão disse que a figura do político deixou uma marca que não pode ser apagada na história da Itália, e que os desafios entre a Inter e Milan fizeram da cidade de Milão o coração do futebol mundial".

A Lazio destacou que "o mundo do esporte perdeu um grande inovador, protagonista indiscutível do futebol italiano e não só, desde a segunda metade dos anos 80 com os triunfos internacionais do Milan, até aos dias de hoje como arquiteto do renascimento do Monza".

O Napoli também expressou suas "profundas condolências" pelo falecimento de Berlusconi. E o Atalanta desejou aos familiares e ao Monza as mais sentidas e sinceras condolências de todo o clube.