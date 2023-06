Vini Jr e Rodrygo terão novos números no Real Madrid; veja

Vini Jr e Rodrygo terão novos números a partir da próxima temporada. Com as saídas Eden Hazard e Marco Asensio, os brasileiros assumem os números 7 e 11, respectivamente. Vini vestia a camisa 20, enquanto Rodrygo usava a 21.

A camisa 7 pertencia a Eden Hazard, que foi contratado como o substituto de Cristiano Ronaldo. Mas o belga não atingiu as expectativas. Além do craque português, o número pertenceu a grandes ídolos como Raúl, Kopa e Butragueño.

Já a camisa 11 do Real Madrid estava com Marco Asensio, que assumiu logo após a saída de Gareth Bale. O número teve Paco Gento como grande ídolo. O ex-jogador é um dos maiores campeões da história do clube merengue.

O Real Madrid segue o processo de reformulação para a próxima temporada. Além de manter jovens como Vini Jr, Rodrygo, Valverde, Tchouaméni, Camavinga e cia, o clube acertou o retorno de Brahim Díaz e tem acerto encaminhado com Jude Bellingham.