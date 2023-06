Rio - A Bela do São Paulo, Dara Diniz, levou os seus fãs ao delírio ao realizar um novo ensaio e divulgar as fotos no Instagram. A beldade, que também é atriz da Rede TV!, e foi musa da Argentina na última Copa do Mundo, recebeu muitos elogios nas redes sociais.

"Um espetáculo", "Que arraso", "Maravilhosa", "Que perfeição", "Top demais", "Mostre que você é capa", foram alguns dos comentários feitos em sua foto no Instagram.