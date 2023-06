F1: Chefe da Mercedes revela arrependimento por recusar Verstappen

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, tomou uma decisão que poderia ter mudado a história da Fórmula 1. Em 2013 e 2014, o austríaco rejeitou o piloto Max Verstappen, que tentava entrar na categoria e foi oferecido para a equipe alemã. Hoje, a octacampeã de construtores corre atrás do holandês e o gestor revelou que a decisão foi o seu maior arrependimento.

"Se eu me arrependo de ter perdido Max (Verstappen)? Com certeza. Mas naquela época isso não era uma opção. Tínhamos dois pilotos com os quais eu estava extremamente feliz, Nico (Rosberg) e Lewis (Hamilton). Quando Nico saiu, Valtteri Bottas era a opção e Max nem estava mais disponível", disse Toto Wolff.

"Falei com Jos (Verstappen, pai de Max) e Huub Rothengatter (empresário de Jos) quando eles foram ao meu escritório em Brackley, e isso deve ter sido quando Max estava no kart ou pouco antes da Fórmula 3 (entre 2013 e 2014). E depois conversamos novamente quando Max e Jos me visitaram na minha casa em Viena. Passamos algumas horas discutindo seu futuro", completou.

A Mercedes dominou a última década na Fórmula 1 e, por isso, Max Verstappen não tinha garantia de fazer parte da equipe titular. Lewis Hamilton conquistou seis títulos, enquanto Nico Rosberg venceu um. O atual líder e bicampeão da categoria ainda foi rejeitado pela equipe alemã, que escolheu Esteban Ocon, campeão da F3 sobre o próximo Max, em 2016.

Max Verstappen acabou assinando com a Red Bull Racing. Antes de ser promovido para a equipe, foi testado na AlphaTauri (na época Toro Rosso). Rapidamente mostrou potencial para disputar títulos no futuro, o que se confirmou em 2021, quando conseguiu superar a Mercedes de Lewis Hamilton. Em 2022, a RBR de Max sobrou e mantém a mesma forma nesta temporada.

A Red Bull Racing largou na frente após a mudança do regulamento dos carros no ano passado. A Mercedes, que foi octacampeã na era híbrida, foi apenas a terceira colocada em 2022. Na atual temporada, assumiu a vice-liderança de construtores após conseguir um pódio duplo em Barcelona, na Espanha. Com 152 pontos, ainda está muito atrás da RBR, que soma 287.

A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana, entre os dias 16 e 18, com a etapa do Canadá. A nona prova da temporada será realizada no domingo (18), às 15h (de Brasília), no circuito Gilles-Villeneuve, em Montreal. O atual bicampeão Max Verstappen lidera o campeonato de pilotos com 170 pontos, seguido pelo companheiro Sergio Perez, com 117.