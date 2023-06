Seleção do torcedor da décima rodada do Brasileirão tem 'domínio' de Botafogo e Flamengo; veja como ficou

Únicos cariocas a vencerem no fim de semana, Botafogo e Flamengo dominaram a seleção do torcedor da décima rodada do Brasileirão. No total, há cinco representantes do Alvinegro e seis do Fla. A única exceção na escalação é o atacante Bruno Rodrigues, do Cruzeiro.

Dessa forma, a seleção do torcedor ficou da seguinte forma: Matheus Cunha (Flamengo); Wesley (Flamengo), Adryelson (Botafogo), Fabrício Bruno (Flamengo) e Hugo (Botafogo); Marlon Freitas (Botafogo), Gerson (Flamengo), Eduardo (Botafogo) e Everton Cebolinha (Flamengo); Bruno Rodrigues (Cruzeiro) e Tiquinho Soares (Botafogo). Técnico: Jorge Sampaoli (Flamengo).

Você votou, ela chegou! Se liga na #SeleçãoDoTorcedorBR23 da décima rodada do #NossoMelhor! pic.twitter.com/lZ6tvQ1H6y — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) June 12, 2023

A seleção da rodada do Brasileirão, vale lembrar, é escalada pelos próprios torcedores por meio de votação no perfil oficial do Brasileirão no twitter.

Nesta rodada, o Botafogo venceu o Fortaleza por 2 a 0, chegou aos 24 pontos e se manteve na liderança da competição. Já o Flamengo bateu o Grêmio por 3 a 0, chegou aos 19 pontos e subiu para a terceira colocação do campeonato.