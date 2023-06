Técnico de adversário do Flamengo agride jogadores no Equador. Veja o vídeo

Próximo adversário do Flamengo na Libertadores, o Aucas virou centro das atenções do Equador no fim de semana. Isso porque seu técnico, Cesar Farías agrediu dois jogadores durante a partida contra o Delfín, fora de casa, pelo Campeonato Equatoriano, no domingo.



A confusão aconteceu logo aos 16 minutos de jogo, quando Ruiz Gómez, do Delfín, disputava uma bola com o jogador do Aucas, perdeu o equilíbrio e se chocou com o treinador, derrubando-o. Irritado, Cesar Farías foi para cima do jogador.



Os próprios comandados dele foram afastá-lo, mas ele entrou em campo e, ao ver Brian Oyola, seguiu andando e reclamando, mas abriu o braço para acertar a cabeça do jogador. O treinador acabou expulso, e avisou nesta segunda-feira que não pedirá desculpas aos dois.



"Meu maior pedido de desculpas é para a família equatoriana... Não machuquei ninguém... há uma circunstância fingida da parte deles... há um epicentro que não gerei", disse à Rádio equatoriana Diblu.



O Aucas perdeu por 2 a 0 para o Delfín e está em oitavo lugar no Campeonato Equatoriano. O confronto com o Flamengo será no dia 28 de junho, no Maracanã.