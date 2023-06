Campeão da Liga dos Campeões, Guardiola deverá sair do City no fim do seu contrato

Rio - Atual campeão da Liga dos Campeões, Pep Guardiola levou sete anos para conquistar o principal título do futebol europeu pelo Manchester City. Porém, o seu ciclo no clube inglês pode ter estar perto do fim. De acordo com informações da "ESPN", dos EUA, o espanhol não deverá renovar seu contrato com a equipe de Manchester.

O vínculo de Guardiola com o City se encerra em junho de 2025. O entendimento do espanhol seria de que já ficou tempo demais à frente do clube inglês. Até o momento, ele já conquistou 12 títulos, sendo cinco Campeonatos Ingleses e uma Liga dos Campeões. Terá mais duas temporadas para aumentar a lista.

De acordo com informações da emissora, uma das possibilidades para Guardiola seria treinar alguma seleção. O espanhol já disse que deseja dirigir o Brasil, porém, dificilmente terá essa oportunidade aguardando até junho de 2025.

O Manchester City já é o clube que Guardiola passou mais tempo como treinador. Ele dirigiu o Barcelona por quatro temporadas, e o Bayern por três.