Modric rejeita oferta da Arábia Saudita e decide seguir no Real

O meia Luka Modric, do Real Madrid, definiu seu futuro após receber uma proposta de 80 milhões de euros (R$ 420 milhões) do Al-Ahli, da Arábia Saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o croata, de 37 anos, optou por permanecer no clube merengue mesmo que o salário oferecido pelos sauditas seja sete vezes maior em relação ao que recebe na Espanha.

Modric, que está com a Seleção da Croácia para a Data Fifa, resistiu a oferta milionária do Al-Ahli. O meia, que tem contrato com o Real Madrid até o fim deste mês, deseja renovar seu vínculo por, pelo menos, uma temporada. Segundo o jornal "Marca", o croata quer se aposentar no clube espanhol.

Apesar de não ter tido chance com Modric, o futebol saudita tem conseguido reunir astros do futebol europeu, como Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, além de Benzema e N'Golo Kanté, que acertaram o Al-Ittihad. A ideia da Arábia Saudita é valorizar a liga local visando sediar a Copa do Mundo de 2030.

Luka Modric chegou ao Real Madrid em 2012. Pelo clube merengue foram 488 partidas, 37 gols e 77 assistências. O croata venceu cinco títulos da Liga dos Campeões, além de três da La Liga. Ele também ganhou o prêmio da Bola de Ouro em 2018, ano que também foi vice-campeão da Copa do Mundo da Rússia com a Croácia.