Xavi comenta sobre exigências internas para próxima temporada do Barcelona

Apesar do título do Campeonato Espanhol com quatro rodadas de antecedência, após quatro anos de jejum, e a conquista da Supercopa da Espanha, o Barcelona colocou como exigência para a próxima temporada a retomada de um lugar mais alto nas prateleiras dos clubes europeus.

As eliminações na Liga dos Campeões, ainda na fase de grupos, e na Liga Europa, no mata-mata antes das oitavas de final, frustraram os planos dos clulés, que querem virar o cenário. Em entrevista ao "Universo Valdano", Xavi, técnico do Barcelona, comentou sobre a exigência do presidente Laporta para a próxima temporada.

"Ganhar a Liga dos Campeões é com certeza o que nos vai ser exigido nesta temporada, pelo menos competir para ganhá-la. O objetivo do clube é competir para ganhar. La Liga (Campeonato Espanhol) era o objetivo principal da temporada, não porque nos eliminaram da Champions, mas sim porque, com o presidente, já havíamos falado que o objetivo era ganhar a La Liga."

O Barcelona já tem quatro amistosos de preparação marcados. O time comandado por Xavi irá enfrentar Juventus (22/7), Arsenal (26/7), Real Madrid (29/7) e Milan (1/8).