Na milésima partida da seleção, Alemanha arranca empate com a Ucrânia

O milésimo jogo da seleção alemã não foi como os torcedores imaginavam. A Alemanha passou muito perto da derrota no amistoso, mas contou com dois gols na reta final de partida para arrancar o empate com a Ucrânia em 3 a 3 no Weserstadion, em Bremer, nesta segunda-feira, 12.

Füllkrug abriu o placar para a seleção alemã, mas Viktor Tsygankov (2) e Rüdiger (contra) colocaram a Ucrânia em vantagem. Já perto do fim, Kai Havertz, aos 38 minutos, e Kimmich, de pênalti, aos 46, garantiram o empate e deram números finais ao jogo.

"Entramos muito bem no jogo. Foi bom, tomamos a vantagem logo no início e depois sofremos dois gols estúpidos. O 1 a 3 também acontece a partir de um simples erro. É exatamente isso que precisamos parar. No final, felizmente, nos recompensamos com dois gols", analisou Kimmich.

AGENDA

A seleção alemã volta a campo na próxima sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), para enfrentar a Polônia no Estádio Nacional de Varsóvia. Esta também será uma partida amistosa.



Já a Ucrânia vira a chave para as Eliminatórias da Euro 2024. O próximo compromisso dos ucranianos também será às 15h45 (de Brasília) da próxima sexta-feira, mas contra a Macedônia do Norte, na Arena Tose Proeski.