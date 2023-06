Agora volante, Joelinton chega à Seleção e recebe dicas de Casemiro

Um dos novatos na seleção brasileira, ao lado de Vanderson e Ayrton Lucas, Joelinton vive um momento mágico desde que mudou de posição no Newcastle. De reserva com poucas chances como centroavante a titular e convocado para defender o Brasil em uma temporada, ele se encontrou como volante e pode evoluir mais.



Afinal, já no primeiro treino, nesta segunda-feira (12) no CT do Espanyol, em Barcelona, Joelinton recebeu conselhos de Casemiro, um dos principais jogadores da posição atualmente.



"Eu sabia que ano passado era difícil (ser convocado), com a Seleção já formada para a Copa do Mundo, mas eu sabia que se eu continuasse evoluindo minha hora iria chegar. Agora estou aqui, espero mostrar minha qualidade para voltar outras vezes", avisou.



A mudança de chave na carreira tem um nome: Eddie Howe, técnico do Newcastle. Ao chega no clube, na temporada passada, ele identificou a oportunidade de aproveitar o então centroavante mais recuado no meio de campo. A opção deu certo logo no início e, depois, houve a evolução natural.

"Minha carreira renasceu com o Eddie. A mudança de posição foi natural, acontecendo aos poucos. Na chegada, ele já via que eu tinha qualidade para fazer, eu estou muito feliz na posição. O Eddie é um cara que eu tenho total respeito e carinho, desde a chegada dele ao clube, sempre me passando confiança e me ajudando a evoluir", disse Joelinton.

O Brasil enfrentará Guiné no sábado, às 16h30 (de Brasília) na Espanha, e Senegal na terça, às 16h (de Brasília) em Portugal.