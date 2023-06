Mbappé rejeita renovação e PSG estuda venda na próxima janela

Kylian Mbappé pode deixar o Paris Saint-Germain em breve. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o craque francês recusou estender o contrato até junho de 2025 e deseja testar o mercado. Para não perder o astro de graça, o clube parisiense já avalia as propostas para negociá-lo na próxima janela de transferências, em julho.

O craque francês, de 24 anos, tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2024. Por isso, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Para evitar ficar de mãos vazias, o PSG deve ceder e negociá-lo na próxima janela de transferências. O Real Madrid é o principal interessado no astro.

No ano passado, Mbappé renovou o contrato com o PSG após rejeitar a oferta do Real Madrid. O jogador assinou por mais duas temporadas, com opção de renovar por mais uma. Na premiação do Campeonato Francês, o craque foi questionado sobre o futuro e se limitou a dizer que cumpriria o último ano do vínculo, deixando claro o desejo de não estender até 2025.

A decisão de Mbappé acontece após as saídas do zagueiro Sergio Ramos e do atacante Lionel Messi, que decidiram não renovar. Neymar, alvo de protestos, também tem o futuro incerto e desperta interesse do Manchester United e Chelsea, da Inglaterra. Outros nomes também podem deixar o clube parisiense, como o volante Verratti.

Mbappé foi contratado pelo PSG em junho de 2018, após levar o Monaco ao título do Campeonato Francês. Na temporada 2022/23, atuou em 43 jogos, marcou 41 gols e dez assistências. Ao todo, soma 260 jogos, 212 gols e 98 assistências. Maior artilheiro do clube, o atacante é pentacampeão francês, tricampeão da Copa da França e da Supercopa, além de bicampeão da Copa da Liga.