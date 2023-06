CPI da Manipulação: Bauermann e Romário não são localizados na véspera de depoimento

Convocados para depor na CPI da Manipulação, o zagueiro Eduardo Bauermann e o ex-jogador Romário não foram encontrados para prestar depoimento, na Câmara. Eles foram convocados pelos parlamentares para uma reunião nesta terça-feira (13), mas não se manifestaram. A comissão pode recorrer a uma medida de condução coercitiva para garantir o depoimento da dupla.

No requerimento dos parlamentares, Eduardo Bauermann e Romário foram colocados na condição de investigados e, por isso, não poderiam se recusar a comparecer à comissão. Eles poderiam comparecer e permanecer em silêncio. Segundo o "ge", a defesa do ex-zagueiro do Santos afirmou desconhecer a convocação para prestar depoimento para a CPI.

Os investigados já foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Romário, ex-Vila Nova, foi banido do futebol pela participação no esquema de manipulação, além de pagar uma multa no valor de R$ 25 mil. Já Eduardo Bauermann, que teve o contrato suspenso pelo Santos, levou uma suspensão de apenas 12 jogos.