Seleção brasileira feminina conhece data de convocação para a Copa do Mundo

Rio - Martelo batido, e a treinadora sueca Pia Sundhage irá anunciar no dia 27/6 as 23 jogadoras da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia, que será disputada a partir de 20 de julho.

Além da lista para o Mundial, a janela servirá como preparação e despedida da seleção do país, dia 2/7, contra o Chile, no Mané Garrincha, em Brasília.

O Brasil está no Grupo F e fará usa estreia contra o Panamá, dia 24/7, em Adelaide. No dia 29, jogará contra a França, em Brisbane, e na terceira e última rodada terá pela frente a Jamaica, dia 2/8, em Melbourne.

Até o momento, das 32 seleções classificadas e dividias em oito grupos, apenas seis já anunciaram suas convocações: Espanha, Canadá, França, Inglaterra, Alemanha e Portugal.