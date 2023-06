Vini Jr se apresenta à Seleção com calça exclusiva que aborda o combate ao racismo

O atacante Vini Jr chamou atenção nesta segunda-feira (12), em Barcelona, na apresentação do elenco convocado pelo técnico interino Ramon Menezes para os dois amistosos da seleção brasileira, contra Guiné (17) e Senegal (20). O astro do Real Madrid chegou ao hotel vestindo calça exclusiva que aborda sobre o combate ao racismo.

A peça é de colaboração das marcas Denim Tears e Levi's, e faz parte de uma coleção em homenagem ao aniversário dos 400 anos da chegada dos primeiros negros escravizados nos Estados Unidos.

Vini Jr, vale lembrar, entrou em destaque no cenário esportivo mundial após novo caso de racismo no futebol espanhol. No dia 21 de maio, torcedores do Valencia entoaram os gritos de "mono" (macaco em espanhol) em partida válida da LaLiga, o Campeonato Espanhol.

Compromissos da Seleção

No próximo sábado, no Estádio Cornellà-El Prat, casa do Espanyol, em Barcelona, o Brasil irá enfrentar a seleção de Guiné, às 16h30 (de Brasília). Logo depois, o grupo comandado por Ramon Menezes viaja para Lisboa, em Portugal, onde irá encarar Senegal no dia 20, às 16h, no José Alvalade, casa do Sporting.