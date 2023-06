Jorge Jesus aguarda os próximos passos da CBF e adia acerto com a seleção da Arábia Saudita

Apesar de ter um acordo bem encaminhado com a Arábia Saudita, Jorge Jesus e o staff do técnico adiaram o acerto com a seleção do Oriente Médio e aguardam os próximos passos da CBF, que busca um substituto para Tite. A informação é do "ge".

Aliás, ainda segundo o site, a declaração do Mister "vou esperar aquilo que é meu sonho", ditada após anunciar a saída do Fenerbahçe , no último fim de semana, foi um recado direito de que ele está à disposição para assumir a seleção brasileira.

Vale lembrar que o favorito do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para o cargo de técnico da seleção brasileira é Carlo Ancelotti. O mandatário, inclusive, contou em entrevista ao "Uol" que quer ter "algumas conversas" com o italiano ( clique aqui e relembre ).

No entanto, Ancelotti já afirmou publicamente em algumas oportunidades que cumprirá o contrato com o Real Madrid, válido até o fim da temporada 2023/24. Nesse sentido, segundo o "ge", Jorge Jesus reforça a mensagem de que é uma opção para a CBF de fácil acerto.