Jorge Jesus diz que sonha com Copa do Mundo e avisa: 'Ninguém do Brasil falou comigo'

Uma das opções da CBF caso Carlo Ancelotti siga no Real Madrid, Jorge Jesus desembarcou nesta terça-feira (13) em Portugal e revelou que sonha disputar uma Copa do Mundo. De férias após encerrar o contrato com o Fenerbahçe, da Turquia, o técnico português garantiu que não foi procurado por ninguém da seleção brasileira.

"O sonho é tentar jogar numa Copa do Mundo de seleções, mais nada. Nas outras competições já estive. Nunca estive num Mundial. Eu quis fazer com que o Fenerbahçe sentisse que não os estava trocando por qualquer coisa, mas sim por uma competição diferente. Três semanas e a minha vida tem de ficar decidida. Nunca ninguém do Brasil falou comigo, não vamos especular", afirmou Jesus.



Apesar de não ter sido procurado por ninguém da CBF para negociar, o treinador português vive a expectativa de pode comandar a seleção brasileira. Por isso, deu o prazo até o fim do mês para resolver seu futuro.



Ele tem negociação avançada para assumir a Arábia Saudita, mas optou por esperar mais um pouco pelo acerto, na esperança de se tornar a opção da CBF para substituir Tite, que saiu em dezembro, após a Copa do Mundo do Catar.