Presidente da CBF exalta Ancelotti: 'Grande gestor de grupo'

Na Espanha, onde acompanhará o amistoso da seleção brasileira com Guiné, no sábado em Barcelona, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, voltou a fazer uma grande defesa de sua escolha por Carlo Ancelotti. Sem ainda ter negociado com o técnico do Real Madrid, o dirigente exaltou o italiano ao ser perguntado sobre a busca de um profissional para assumir a seleção brasileira.





"Eu queria dizer o seguinte: temos ele como um dos melhores treinadores de futebol do mundo, sem discriminação aos demais. Não só por ser um vencedor em tudo, mas também, conforme a palavra de todos os atletas que jogam com ele, a pessoa ideal que gostariam de estar treinando e aprendendo com ele. É um grande gestor de grupo", afirmou.



Por enquanto, o último contato foi uma mensagem de Ednaldo a Ancelotti sobre a posição do italiano em defesa de Vini Jr no caso de racismo da torcida do Valencia.



"Mandei mensagem para o Ancelotti parabenizando pela postura e agradecendo", revelou.







O presidente da CBF pretende aproveitar a passagem pela Espanha para se reunir com Ancelotti nesta semana. O italiano é a prioridade para assumir a seleção brasileira, mas já deu reiteradas declarações de que pretende cumprir o contrato com o Real Madrid, válido até junho de 2024.



"Aqueles atletas que jogaram com ele têm saudades e o elegem como o melhor treinador da carreira. E os novos, que ainda sonham crescer no futebol, gostariam ter um treinador como Ancelotti. Entendo que é um dos melhores do mundo", disse o dirigente, que espera resolver o novo técnico da Seleção até o fim de junho.

Amistoso no Santiago Bernabéu



Ednaldo participou de coletiva junto ao presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, Luis Rubiales, para anunciar um amistoso entre Brasil e Espanha em março de 2024, no Santiago Bernabéu. O jogo faz parte de uma ação conjunta das duas entidades no combate ao racismo.