No último ciclo olímpico da carreira, Arthur Zanetti pede cidadania italiana

Rio - Disputando a etapa de Osijek (Croácia) da Copa do Mundo de ginástica artística, que começou na quinta-feira (8), Arthur Zanetti, de 33 anos, está no seu último ciclo olímpico. A despedida acontece na Olimipíada de Paris 2024. O atleta vai tirar sua cidadania italiana, visando novas oportunidades no pós-carreira.



O campeão olímpico das argolas nos Jogos de Londres (Grã-Bretanha), em 2012, e prata nos do Rio de Janeiro, em 2016, fechou contrato com a Terra Nostra Cidadania, uma empresa que tem se destacado como escolha de personalidades famosas, devido à sua consultoria personalizada no processo de reconhecimento da cidadania italiana.



A obtenção da cidadania italiana traz inúmeras facilidades para um atleta de renome como Arthur Zanetti, pois, como cidadão italiano, ele terá maior flexibilidade em sua carreira esportiva. Além de trazer benefícios ao seu filho que como descendente direto de um cidadão italiano, terá direito automático à cidadania, abrindo um leque de oportunidades para seu futuro.