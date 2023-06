Musa do São Paulo, Valentina Moreto critica padrões de beleza: 'Não deve ser um objetivo'

A musa do São Paulo, Valentina Moreto, tem um belíssimo corpo, mas sua preocupação em mantê-lo tem a ver com a sua saúde. A miss simpatia falou sobre a sua autoestima e como enfrenta os padrões de beleza que a sociedade tenta impor.



"Isso não deve ser um objetivo. O que importa é fazer exercícios físicos e ter uma alimentação equilibrada deve ser a saúde. Vejo na internet muitas mulheres sendo criticadas por estarem magras, musculosas ou fora do peso. Se ela está feliz assim e com saúde, pouco importa a opinião do outro", diz ela.



Valentina completa :Costumo dizer que opiniões superficiais não atingem quem é bem resolvida, está seguro, nem regras ou padrões. E isso é lindo".

A miss diz que muitas mulheres têm ela como inspiração. "Eu gosto disso por um lado, quando a pessoa se inspira por buscar uma vida saudável, que é isso que procuro mostrar nas redes sociais. Só não gosto de ninguém querer ter o corpo parecido com o de ninguém. Afinal, na internet muitas vezes a foto que você vê está com filtro ou cheia de edição", finaliza.