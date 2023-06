Mbappé nega que irá para o Real Madrid e diz que não discutiu renovação com o PSG

Com contrato até junho de 2024, Mbappé reafirmou que pretende seguir no PSG na próxima temporada, mesmo com o desejo do clube de negociá-lo nesta janela de transferências para não perdê-lo de graça.



Em postagem nas redes sociais, o atacante francês ainda negou uma notícia do jornal francês 'Le Parisien' de que ele queria ir para o Real Madrid.



"Mentiras! Ao mesmo tempo, quanto maior, mais passa. Já disse que continuarei na próxima temporada no PSG onde estou muito feliz", escreveu.







Horas antes, Mbappé já havia negado outra notícia. O jornal 'L'Equipe' publicou na segunda-feira (12), que o craque francês não pretendia utilizar uma cláusula no contrato para renovar até 2025.



"Nunca discuti a renovação do contrato com o PSG. A diretoria do clube, há um ano, em 15 de julho de 2022, foi informada da minha decisão de não renovar e o único objetivo da carta era confirmar o que já havia sido dito anteriormente", disse em um comunicado.



Na mesma publicação, o jornal francês explicou que, por causa dessa decisão, o PSG pretendia negociá-lo nesta janela de transferências, pois não pretende que Mbappé saia de graça ao fim de 2024.