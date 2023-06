Alvo da Seleção, Ancelotti recebe oferta de clube europeu para deixar o Real Madrid

Espanha - Sonho de consumo da CBF para assumir a seleção brasileira, Carlo Ancelotti pode trocar o Real Madrid por outro clube europeu. De acordo com o jornal italiano “Corriere dello Sport”, o treinador recebeu uma proposta para comandar o Napoli na próxima temporada.



Os contatos aconteceram através do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, que deseja ter Ancelotti no lugar de Luciano Spalletti, treinador campeão italiano que deixou o clube ao fim da última temporada. O nome de Paulo Sousa, ex-Flamengo, também é ventilado.



Apesar do interesse, Ancelotti se mantém firme em sua decisão: quer cumprir o contrato com o Real Madrid até junho de 2024. O treinador já disse isso em diversas oportunidades, rechaçando a possibilidade de assumir a seleção brasileira.



Mesmo com as negativas, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ainda não jogou a toalha por Ancelotti. Ele aproveitará a estadia na Espanha para os dois amistosos da Seleção para conversar com o treinador.