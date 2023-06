CPI da Manipulação: Bauermann consegue habeas corpus e não precisará prestar depoimento

O zagueiro do Santos, Eduardo Bauermann, de 27 anos, que era esperado para prestar depoimento na CPI da Manipulação, nesta terça-feira (13), conseguiu um habeas corpus e não precisará comparecer na Câmara dos Deputados. Ele é um dos jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima, por envolvimento em apostas em partidas do futebol brasileiro. A informação é do "ge".

O documento de habeas corpus, que foi assinado pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), desobriga Bauermann a atender a convocação à CPI. Caso decida comparecer, o jogador pode ficar em silêncio. Mas se preferir falar, não precisará assinar nenhum termo em que se comprometa dizer a verdade.

Além de Bauermann, outro jogador convocado à CPI, Marcos Vinícius Alves Bezerra, conhecido como Romário, deve comparecer na Câmara nesta terça-feira. Apesar disso, os dois não foram localizados . Em entrevista ao "ge", o presidente da CPI, o deputado Júlio Arcoverde (PP/PI), disse que a comissão estuda medidas para buscar Marcos, que, ao contrário de Bauermann, ainda tem a obrigação de comparecer na Câmara.