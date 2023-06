Ramon esboça seleção brasileira com uma novidade entre os titulares

Um dos três novatos na convocação do técnico interino Ramon Menezes, Joelinton deve estrear na seleção brasileira como titular. O jogador do Newcastle foi a novidade no time testado no treino desta terça-feira (13) para o amistoso de sábado (17) contra Guiné, às 16h30 (de Brasília), na Espanha.



Os outros 10 titulares estiveram na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O time escalado foi: Alisson, Danilo, Éder Militão, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vino Júnior e Richarlison.



Durante o treino, Ramon Menezes fez testes. Primeiro, trocou Lucas Paquetá por Raphael Veiga. Depois, foi a vez de Ayrton Lucas entrar no lugar de Alex Telles.



A primeira atividade tática da seleção brasileira na Espanha não contou com dois dos 23 convocados. Ederson e Robert Renan se apresentarão na quarta-feira, quando o grupo ficará completo.



Além de Guiné, a seleção brasileira enfrentará Senegal na terça-feira, às 16h (de Brasília), em Portugal.