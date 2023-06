Clube inglês entra na disputa com o Real Madrid para tirar Mbappé do PSG

Inglaterra - Após comunicar ao PSG que não renovará seu contrato , Mabppé pode ter a Premier League como destino. Segundo o jornal inglês “The Times”, o Chelsea é mais um clube interessado em contratar o atacante francês.Apesar do interesse do Chelsea, o favorito para ficar com Mbappé ainda é o Real Madrid. O camisa 10 quer dar preferência ao time de Ancelotti e aproveitar o espaço deixado por Karim Benzema, que se transferiu pada o mundo árabe. No entanto, ele nega que já tenha acertado com o clube espanhol. O contrato de Mbappé com o PSG vai até junho de 2024. No entanto, caso receba alguma compensação financeira, o time parisiense não descarta negociar o craque já nesta janela.