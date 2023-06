Zidane admite desejo de comandar seleção da França no futuro: 'É lógico'

Longe da beira dos gramados desde 2021, quando deixou o Real Madrid, o técnico Zinedine Zidane revelou que deseja treinar a seleção francesa no futuro. Considerado um dos principais nomes que já passaram pelo futebol da França, o profissional também falou sobre os desafios e a diferença entre as carreiras de treinador e jogador.



"Eu sempre disse que quando você conhece a seleção da França como jogador e se torna um técnico, é lógico pensar nisso. Mas agora não é o momento", disse em entrevista à revista "GQ", complementando.

"Jogador e treinador, são duas profissões que não têm nada a ver. Quando você sai de uma temporada no banco, você está mais cansado do que um jogador. Nessa posição, vem de todos os lados: todas as informações voltam para você e você é o responsável pela tomada de decisões. Casualmente, drena sua energia. Quando cheguei em casa, minha cabeça ainda estava lá. Amo o que faço e posso trabalhar muito, mas de vez em quando, e já aconteceu comigo duas vezes, preciso desligar", pontuou.

Como treinador, Zidane também já entrou na história. Em quatro temporadas sob o comando do Real Madrid, entre 2016 e 2018, e 2019 e 2021, ele venceu três Ligas dos Campeões, dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei e dois Mundiais de Clubes.