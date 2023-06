Etapa em Petrópolis de Circuito Grangiro terá novidades

Rio - A aguardada etapa de Petrópolis do Circuito Grangiro está chegando. Neste domingo, dia 18, o evento chega pela primeira vez à “Cidade Imperial”, no Sítio José, no belo cenário do Vale do Cuiabá, repleto de novidades. As últimas vagas estão disponíveis por meio do site ilgrangiro.com.



Como atração na pista para toda a família, o Grangiro criou diversas opções de provas para os ciclistas mirins, divididas por faixa etária e com todo suporte de segurança e percurso inclusivo. Crianças a partir de 4 anos até 14 poderão pedalar em circuitos de 250 metros até 6 km, respectivamente.



Os percursos para a etapa de Petrópolis do Circuito Grangiro foram testados e aprovados. A convite do evento, dezenas de ciclistas foram para a pista em uma imersão do que será o trajeto no dia 18. O local foi palco da etapa do Mundial UCI 2022, e desta vez, será ponto de largada e de chegada de um percurso XCM, desafiador e ao mesmo tempo acessível aos iniciantes na modalidade.



Assista ao teaser do treino aberto da etapa de Petrópolis do Circuito Grangiro: youtube.com/grangiro.



“O percurso está sensacional, com subidas e visuais privilegiadas. Fizemos um grande aquecimento para o dia da prova, e tenho certeza que a galera vai gostar bastante e vai trabalhar bem as pernas”, analisou o atleta de MTB Diego Knob. “O circuito está super divertido, com paisagens lindas. Vai ser incrível, com percurso maravilhoso”, complementou a campeã panamericana em XCE, Iara Caetano.



A etapa na Região Serrana do Rio de Janeiro oferece duas opções de provas: a Esporte, com distâncias de 38 km, e o Desafio Grangiro, com 54 km. Os participantes de e-bikes têm percurso de 44 km, com categorias bloqueada e desbloqueada. O evento tem patrocínio Enel Distribuição Rio por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, via Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, e é organizado pela agência Effect Sport.



Village com entrada franca



Assim como na etapa de Búzios, Petrópolis também vai receber o Village Grangiro. O espaço aberto ao público em geral com entrada franca oferece diversas atrações, como música ao vivo e área gastronômica, além de suporte para serviços de manutenção de bike e bem-estar.



O Sítio São José fica localizado no Vale do Cuiabá, em Itaipava, distrito de Petrópolis. A região é marcada pelo verde da Mata Atlântica e clima ameno, perfeito para a prática esportiva. Desde o início do século passado, o local é refúgio dos moradores das capitais próximas, buscando por dias de paz e serenidade.