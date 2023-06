Bia Haddad é eliminada na primeira fase do WTA 250 de Nottingham

Após brilhar em Roland Garros, a brasileira Bia Haddad deixou a desejar na abertura da temporada com pisos de grama. A tenista, de 27 anos, foi derrotada pela ucraniana Daria Snigur, 157ª do ranking, no WTA 250 de Nottingham. Atual campeã do torneio, ela foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, e não conseguiu defender o título.

O jogo começou equilibrado, mas Bia Haddad encontrou dificuldades para encaixar o saque. A brasileira sofreu com as quebras e foi superada nos dois sets. Apesar da derrota precoce na competição, a tenista não corre risco de perder mais de uma posição no ranking mundial da WTA. Atual número 10 do mundo, ela só perderá a posição caso a russa Veronika Kudermetova vença o WTA 250 de Rosmalen, na Holanda.

O próximo desafio de Bia Haddad será no WTA 250 de Birmingham. A brasileira, mais uma vez, defenderá o título de uma competição. Este será o último desafio antes de disputar o Grand Slam de Wimbledon. A tenista ainda busca um título inédito de Grand Slam após atingir a melhor marca de uma atleta do país nos principais torneios de tênis, sendo semifinalista em Roland Garros.