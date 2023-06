Bela do Corinthians afirma que bumbum de 112cm é natural e nega anabolizantes: 'Desnecessário'

Rio - Dona de um corpo sarado, a bela do Corinthians Camilla Lewin é sempre questionada se recorreu a anabolizantes para ganhar massa magra e perder gordura. A musa fitness diz que conseguiu tudo através de treino e dietas, inclusive o bumbum de 112cm .



"Muitas pessoas me perguntam como consegui o meu shape , principalmente sobre o meu bumbum e se surpreendem quando falo que sou natural e mostro que tudo foi construído através de treino e dieta .Nunca usei anabolizantes , porque acho desnecessário o seu uso , devido aos inúmeros danos que causam à saúde", comenta.



Ela, que é médica, não recomenda o uso de esteróides. "Sou contra o uso de anabolizantes , também pelo fato de se conseguir o mesmo resultado sem o uso deles. Através de fatores como um treino correto , alimentação saudável , repouso necessário e tempo se consegue atingir qualquer resultado estético desejado", completa.



A profissional da saúde listou os inúmeros efeitos colaterais de graus variáveis causados pelo uso de anabolizantes :

"• Lesões e danos hepáticos ;

• Lesões e danos renais ;

• Aumento da probabilidade de Câncer de diversos tipos ;

• Cardiomegalia , Infarto do Miocárdio e Sobrecarga cardíaca ;

• Queda da produção natural de testosterona irreversível e perda da libido ;

• Queda de cabelo e crescimento de pêlos em áreas indesejadas ;

• Engrossamento das cordas vocais e da voz ;

• Aumento de oleosidade da pele e aparecimento e crescimento de acne ;

• Entre outros"



Camilla ainda deixou um conselho para as pessoas que querem um corpo sarado.

Não usem anabolizantes. Tenham uma vida saudável baseada no tripé : "Treino adequado ; alimentação com equilíbrio nutricional ; repouso necessário . Os resultados estéticos virão naturalmente", prescreve.