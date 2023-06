Seleção feminina está 'fechada' com Marta por boa campanha na Copa do Mundo

A seleção brasileira feminina se prepara visando a Copa do Mundo, que terá início para as comandadas de Pia Sundhage no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide, na Austrália. Com a provável última aparição da craque Marta em um Mundial, o elenco firmou um pacto de encerrar a bela história da lenda do futebol feminino com o inédito título.

Em um grupo mesclando juventude e experiência, que será convocado no dia 27 de junho, fica a expectativa, pelo menos, de uma nova final de Copa do Mundo, tal qual 2007, quando o Brasil foi derrotado pela Alemanha.

Um dos destaques jovens e que irá para seu primeiro Mundial, a atacante Kerolin, de 23 anos, revelou em entrevista ao "Rainhas da Copa" a vontade de coroar Marta antes de sua aposentadoria.

"Trazer esse caneco, principalmente para a Marta. Uma coisa que temos muito em nossa mente é trazer esse caneco para ela, porque ela merece, pela história que ela tem, por quem ela é. A pessoa que ela é palavra nenhuma vai descrever. Estamos nos inspirando na Argentina, pelo o que fizeram pelo Messi, estamos nessa pegada para fazer pela Marta", disse.

Marta vem de período complicado devido à lesão grave no início de 2022, quando precisou passar por cirurgia após ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ela ficou aproximadamente 11 meses afastada dos gramados, e só voltou a atuar pela Seleção em fevereiro deste ano, no amistoso contra o Japão.