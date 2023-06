Jogador do Real Madrid abre as portas para Mbappé: 'Se ele vier, ficarei muito feliz'

A provável saída de Mbappé do PSG foi um dos temas da entrevista coletiva desta terça-feira, 13, de Camavinga, jogador do Real Madrid e companheiro de equipe do atacante na seleção francesa. Nesse sentido, o volante elogiou o amigo e ressaltou que gostaria de contar com ele no clube merengue.

"Ele falou sobre esse assunto ( nas redes sociais ), não tenho nada a dizer. Se ele for trazido, ficarei muito feliz. Todos vocês sabem que ele é um grande jogador. Todo mundo iria querer Kylian (Mbappé) em seu time", contou o volante.

Camavinga ainda revelou que há brincadeiras e provocações sobre o futuro entre os jogadores da seleção francesa. Vale lembrar que os convocados dos Bleus estão juntos e se preparam para a partida de sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), contra Gibraltar no Estádio Algarve, pelas Eliminatórias da Euro 2024.

"Nós somos muito provocadores entre si, são assuntos que são trazidos à mesa ou a qualquer hora do dia. Às vezes a gente ri disso. Fui o primeiro a provocá-lo. Mas como eu fiz isso é entre mim e ele", brincou Camavinga.

Mbappé tem contrato com o PSG até o fim da temporada 2023/24, com opção para estender o vínculo por mais um ano. No entanto, ele não ativará essa cláusula, e o Paris Saint-Germain pretende negociar o atacante para não perdê-lo de graça.