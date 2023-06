F1: Mercedes afirma que está perto de renovação com Hamilton: 'Questão de dias'

Com contrato somente até o fim de 2023, Lewis Hamilton renovará com a Mercedes. É o que garantiu o chefe da equipe alemã, Toto Wolff. Em entrevista ao canal CNBC, na última segunda-feira (12), o gestor afirmou que o futuro do piloto britânico será anunciado em pouco tempo.

"Vai acontecer logo. E estamos falando mais de dias do que de semanas", disse Wolf.

As duas partes têm se reunido nos últimos meses para discutir sobre um acordo. A expectativa da Mercedes é anunciar o novo contrato antes do GP do Canadá, no próximo domingo (18), apesar da renovação não estar confirmada. "Estamos trabalhando duro", concluiu Wolf.

Lewis Hamilton, de 38 anos, assinou contrato com a Mercedes em 2021 por duas temporadas. O time alemão, que não sabe até quando poderá contar com o piloto, já estuda um plano para mantê-lo por perto após sua aposentadoria. Um possível cargo é de embaixador.

Heptacampeão mundial de Fórmula 1, Hamilton venceu as edições de 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e de 2020. O britânico é detentor do recorde de títulos junto com o ex-piloto alemão Michael Schumacher, vitórias e pole positions, e é considerado um dos maiores pilotos da história.