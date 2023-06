Presidente Lula critica Corinthians e seleção brasileira

Perto de completar seis meses na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) resolveu falar de futebol. Torcedor assumido do Corinthians, o político lamentou a fase que vive o time, 16º colocado no Brasileirão, eliminado da Libertadores, e a um ponto da zona de rebaixamento. De acordo com o presidente, o time está "caindo aos pedaços".



As declarações foram feitas em uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (13), na primeira edição do "Conversa com o Presidente". O programa, que contou com a participação do jornalista Marcos Uchôa, será transmitido semanalmente nos canais oficiais do presidente.



"Eu lamento. Estou mais triste até pelo Corinthians, que está caindo aos pedaços. Eu assisto aos jogos e tenho vontade de deitar no sofá e não levantar, por muito tempo, de vergonha", afirmou o presidente. "O time não está jogando bem."



Ele também comentou sobre a situação do Vasco, vice-lanterna do Brasileirão, por quem torce no Rio de Janeiro. "Sou vascaíno e brigo muito com a Janja (primeira-dama), que é flamenguista."



Lula também lamentou o momento da seleção brasileira, que ainda não teve seu técnico definido pela CBF após a saída de Tite, que levou o time às quartas de final da Copa do Mundo no Catar.



"É triste a gente ter uma seleção que é considerada a melhor seleção do mundo e não ter técnico. O que é mais grave é que a gente não consegue mais formar uma grande seleção e que não tem a mesma qualidade dos jogadores que a gente teve em 70", afirmou.



A seleção brasileira tem amistoso neste sábado com Guiné, em Barcelona, na Espanha. O time será comandado interinamente por Ramon Menezes, técnico da equipe sub-20. O jogo está marcado para as 16h30 do horário de Brasília.



A CBF ainda busca um nome para substituir Tite. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, é o favorito do presidente Ednaldo Rodrigues, mas deve seguir no clube espanhol na próxima temporada.