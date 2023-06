Barcelona fecha a contratação de Vitor Roque por R$ 209 milhões, crava jornal espanhol

Rio - Um dos principais jogadores do futebol brasileiro, o atacante Vitor Roque, de 18 anos, está de saída do Athletico-PR. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o Barcelona chegou a um acordo com o Furacão e vai desembolsar cerca de 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 209,4 milhões) pelo jovem. Ele deverá se apresentar ao clube espanhol para a próxima temporada europeia e assinará contrato até junho de 2028.

O ex-jogador do Barcelona e do Fluminense, Deco, teria sido primordial no acordo. O luso-brasileiro, que atualmente é diretor de futebol do clube espanhol, tem bom relacionamento com os agentes de Vitor Roque e tudo isso teria facilitado o acordo.

De acordo com o jornal, a contratação de Vitor Roque tem como objetivo trazer um renovo para o ataque do Barcelona. Xavi Hernández havia colocado o jovem como uma das prioridades para reforçar o elenco visando a próxima temporada europeia.

Com passagem pela base do Cruzeiro, Vitor Roque chegou ao Athletico-PR no ano passado. Em pouco tempo se tornou peça fundamental na equipe, fazendo gols importantes na campanha que levou o Furacão ao vice-campeonato da Libertadores no ano passado. Em 2023, o jovem atuou em 25 jogos, fez 10 gols e deu quatro assistências.