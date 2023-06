Na seleção brasileira, Alex Telles exalta qualidade técnica de lateral do Flamengo: 'Um craque'

Espanha - Presente na última Copa do Mundo, o lateral-esquerdo Alex Telles, de 30 anos, foi chamado por Ramon Menezes para os amistosos do Brasil contra Guiné e Senegal, neste mês na Europa. O jogador, que pertence ao Manchester United, opinou sobre Ayrton Lucas, do Flamengo, que recebeu a sua primeira oportunidade desta vez.

"Um craque. O nível de competitividade é alto, trato com muito respeito. Já estive aqui, converso muito com Arana, Lodi, Alex Sandro… Temos respeito mútuo, cada um recebe oportunidades e seleção está muito bem servida. Comentei com amigos meus que era questão de tempo pro Ayrton Lucas, um craque. E aproveito essa minha oportunidade outra vez", afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Barcelona.

Questionado sobre o futuro treinador da seleção brasileira, Alex Telles preferiu não opinar. O favorito da CBF é Carlo Ancelotti, do Real Madrid, e nos próximos dias, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, deverá fazer movimentações para tentar contratá-lo.

"Nosso trabalho maior é dar o melhor dentro de campo, há pessoas e cargos responsáveis por isso. Todos os nomes especulados são de alto nível, a seleção estaria bem servida. Há jogadores com mais tempo na seleção, passagens pela seleção, para dar esse aval. Se formos perguntados, temos nossas opiniões. Mas todos são grandes nomes", opinou.