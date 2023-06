Marcelinho Carioca desafia youtuber para luta: 'Aqui a gente não pipoca'

Ídolo do Corinthians, o ex-jogador Marcelinho Carioca desafiou o influenciador Pyong Lee, que participou da 20ª edição do Big Brother Brasil (BBB), para uma luta. O ex-atleta quer enfrentar o hipnólogo na próxima edição do evento "Fight Music Show", em São Paulo, no dia 26 de agosto.

"Pyong, você não quer um lutador, mano? Estou aqui para te desafiar. Não sou lutador profissional não. Mas aqui a gente não pipoca não, a gente vai para cima! Vem!", disse.

Pyong Lee participou do BBB 20 - Divulgação/Globo

A procura de Pyong por um lutador, como citado por Marcelinho, aconteceu antes da última edição do evento. Na ocasião, o ex-BBB desafiou Felipe Prior, seu rival no reality, e Felipe Neto para um confronto, mas nenhum dos duelos saiu do papel.

A luta principal do "Fight Music Show" de agosto será entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas e Junior Dublê, sósia do ator Vin Diesel. O evento também terá um confronto de músicos entre MC Livinho e Dynho Alves.