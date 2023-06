Zico critica demora para definir novo técnico da seleção brasileira: ‘Grande erro’

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico fez duras críticas à postura da CBF na busca por um treinador para a seleção brasileira. Na opinião do Galinho, a entidade deveria ter se preparado melhor para a saída de Tite, que já havia anunciado meses antes que deixaria o cargo após a Copa do Mundo.



“O Tite deixou bem claro que iria sair após a Copa, isso já no ano passado. Então, ao meu ver, houve um erro muito grande. A seleção já deveria ter o nome do técnico desde o fim do ano passado. Quanto mais cedo chegar, melhor para trabalhar. Não sou contra técnicos estrangeiros, acho que temos boas opções aqui no nosso futebol, mas quem foi eleito para isso é que precisa tomar essa decisão”, disse Zico ao “ge”.



O favorito para assumir a seleção brasileira segue sendo Carlo Ancelotti. No entanto, o técnico já deixou claro em diversas oportunidades que deseja cumprir seu contrato com o Real Madrid até junho de 2024. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, não descarta esperá-lo até lá.