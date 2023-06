Craque da Inter de Milão rejeita proposta de clube saudita

O atacante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, rejeitou a proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador belga, de 30 anos, recebeu uma oferta de 25 milhões de euros (R$ 131 milhões) anuais, segundo os jornais Gazzetta dello Sport, da Itália, e L’Equipe, da França.

Lukaku deseja permanecer na Europa e acredita que ainda possui mercado no continente. O belga pertence ao Chelsea, da Inglaterra, e foi emprestado para a Inter de Milão, da Itália, na temporada 2022/23. Ele tem contrato até junho de 2026 e recebe o maior salário do elenco.

O valor oferecido para Lukaku é bem inferior a outros números oferecidos para Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. A oferta, no entanto, é mais do que o dobro do que o jogador belga irá receber na próxima temporada pelo Chelsea (R$ 45 milhões).

Na temporada 2022/23, Lukaku sofreu com lesões e marcou apenas 14 gols em 37 jogos. Ele foi titular em 23 ocasiões. O jogador foi contratado pelo Chelsea em 2021, mas retornou por empréstimo para a Inter de Milão, no ano passado. No clube italiano, ele se destacou entre 2019 e 2021.

Além de Lukaku, o Al Hilal tentou contratar Lionel Messi. O clube saudita ofereceu 400 milhões de euros (R$ 2 bilhões), mas o craque argentino rejeitou a oferta e decidiu acertar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, por duas temporadas.