Em alta no Real Madrid, Vini Jr será tema de documentário na Netflix

Destaque da seleção brasileira e do Real Madrid, Vinicius Júnior caiu nas graças do País nos últimos meses, em especial como resposta às sequências de ataques racistas sofridas no Campeonato Espanhol. Nesta terça-feira, a Netflix revelou que está produzindo um documentário sobre a carreira do atacante. A previsão é de que seja lançado em 2025.



Em desenvolvimento desde setembro de 2022, cerca de três meses após marcar o gol do título do Real na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool - a 14ª do clube -, o projeto contará os bastidores da vida do atacante.



"Poder contar minha história e inspirar garotas e garotos de todo o mundo a seguir uma trajetória de sucesso no esporte é o que mais me inspira neste projeto", comenta Vini Jr. sobre o documentário. "O futebol tem um papel transformador para jovens, especialmente no Brasil, e este filme pode levar esse poder de transformação para o mundo inteiro."



Aos 22 anos, Vini assumiu recentemente a camisa 7 do clube merengue. Ele passará a usar a numeração que pertencia a Hazard, mas que viveu seu auge na última década com Cristiano Ronaldo. Tem muito peso para um brasileiro usar a numeração que já pertenceu ao atacante português. Vini sabe disso e vive seu melhor momento no futebol mundial.



O documentário de Vini Jr. é uma parceria da Netflix com a Conspiração, produtora independente da América Latina. Tem roteiro de Emílio Domingos e direção de Andrucha Waddington.