Santos encaminha saída de Eduardo Bauermann para o futebol turco

O Santos encaminhou, nesta terça-feira (13), a saída do zagueiro Eduardo Bauermann para o futebol da Turquia. A diretoria do clube paulista recebeu uma proposta do Aytemiz Alanyaspor, e cederá sem custos o defensor, mantendo parte dos direitos econômicos em caso de futura venda. A informação é do "LANCE!".

Eduardo Bauermann pegou 12 jogos de gancho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por envolvimento no esquema de manipulação de apostas e está sendo investigado na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação do Futebol, aberta na Câmara dos Deputados.

O zagueiro era para prestar depoimento na reunião desta terça-feira, mas o Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu um habeas corpus, assinado pelo ministro André Mendonça, desobrigando seu comparecimento.

Em sua passagem pelo Alvinegro Praiano, desde 2022, Bauermann disputou 78 partidas e anotou cinco gols.